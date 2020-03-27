Ordu'da sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Ordu'da sokaklar dezenfekte ediliyor

Ordu'da bulunan hastaneler ve çevresi yıkanıyor

ORDU - Ordu'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki cadde, sokak ve hastane önlerini tazyikli suyla yıkıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler il genelinde yoğunluğun olduğu tüm cadde ve sokakları Kovid-19 önlemleri kapsamında yıkıyor. Sadece cadde ve sokakları yıkamayan ekipler Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasını yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak önlemlerimizi her alanda almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyorlar. Ayrıca çalışmalarımızı hastanelerimizde de sürdürüyoruz. Altınordu ilçemizde bulunan Devlet Hastanesi başta olmak üzere, Ünye ve Fatsa ilçemizde bulunan hastanelerimizin çevresinde dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Biz bu çalışmaları yaparken, kıymetli Ordulu hemşehrilerimizden isteğimiz evlerinde kalmalarıdır" dedi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 50 personel ile başladığımız çalışmalarımıza ek olarak 2 adet mini süpürge aracı, 2 adet büyük süpürge aracı, 2 adet arazöz yıkama aracı, 2 adet çöp taksi, 1 adet vakumlu elektrikli süpürge ve 1 adet elektrikli yıkama aracı ekledik. Çalışmalarımıza Ünye ve Fatsa ilçesini de dahil ederek yürütüyoruz" diye konuştu.