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Ordu'da Sokaklar Sporcu Gençler ile Dolacak

51 dakika önce

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan 'Sokaklar Bizim' projesi kapsamında gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

Ordu'da Sokaklar Sporcu Gençler ile Dolacak, System.String[]
Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan 'Sokaklar Bizim' projesi kapsamında gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunulan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, Ordu'nun sokaklarında eski usullere göre maçlar yapılacak. Mahalle muhtarlarının destekleri ile kurulacak olan futbol, basketbol ve voleybol takımları ile mahalleler arası eski usullere ve kurallara dayalı olarak maçlar düzenlenecek. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı da hedefleyen projede, mahallelerde belirlenen alanlar maçlara uygun hale getirilecek.

"Eski sokak maçları yeniden başlayacak"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, amaçlarının gençlerin enerjisini spora yönlendirmek olduğunu belirterek, "Sokaklar Bizim projemizin hazırlık çalışmalarına başladık. Proje kapsamında eski sokak ve mahalle maçlarını yeniden başlatacağız, mahalleler arası deplasman ve lig düzenleyeceğiz. Bunun içinde yer alan gençler genelde, risk grubunda olan, spor yapmayan ve lisanslı olmayan kişilerden oluşacak. Amacımız, gençlerimizin enerjisini spora yönlendirmek. Mahallelerdeki eski spor kültürünü yeniden canlandırmak. Proje ile birlikte ile inşallah yüzlerce genci spora başlatmayı ve onları kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz. İnşallah güzel bir çalışma ortaya koymuş olacağız" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Ordu, Spor
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