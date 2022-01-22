Ordu'da sokakta yaşayan 11 kişi otellere yerleştirildi - Son Dakika

Ordu Valiliğince soğuk havada sokakta yaşayan 11 kişinin otellere yerleştirildiği bildirildi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dışarıda havanın çok soğuk olduğunu kaydetti.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de anlaştıkları otellerde, kar, yağmur ve soğukta dışarıda kalan vatandaşları misafir ettiklerini belirten Sonel, "Bu gece de 11 vatandaşımız devletimizin şefkatinde." ifadesini kullandı.