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Ordu'da sokaktaki köpeği patilerinden tutarak taşıyan kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Ordu'da sokaktaki köpeği patilerinden tutarak taşıyan kişiye para cezası verildi

29.12.2021 19:00
Ordu'da sokaktaki köpeği patilerinden tutarak taşıyan kişiye para cezası verildi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sokaktaki köpeği patilerinden tutarak taşıyan belediye çalışanına idari para cezası verildiği bildirildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sokaktaki köpeği patilerinden tutarak taşıyan belediye çalışanına idari para cezası verildiği bildirildi.

Aybastı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Aralık'ta sosyal medyada ilçede bir belediye çalışanının sokaktan topladığı köpekle ilgili videosunun yer aldığı, bu video üzerine de basın yayın organlarında çeşitli haberler yayımlandığı belirtildi.

Bahse konu videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine aynı gün İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilgili şahsın ifadesinin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir sonraki ilk iş günü olan 27 Aralık pazartesi günü de şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası kesilmiştir. Olayla ilgili bazı haber sitelerinde yer alan sadece sözlü uyarı yapıldığına dair haberler ise gerçeği yansıtmamaktadır."

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Para Cezası, Hisarcık, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da sokaktaki köpeği patilerinden tutarak taşıyan kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da sokaktaki köpeği patilerinden tutarak taşıyan kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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