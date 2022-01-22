Ordu'da soluk borusuna fındık kaçan 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna fındık kaçan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünye ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde fındık yerken 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca'nın nefes alamadığını gören ailesi, kendi araçlarıyla Ünye Devlet Hastanesine götürmek için yola çıktı.

Olayın sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine Tekkiraz Mahallesi'nde ambulansa alınan çocuk, Ünye Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopside çocuğun soluk borusuna fındık kaçtığı belirlendi.

Mehmet Yuşa'nın, 6 yıllık evli olan Ayşenur ve Özcan Karaca çiftinin tüp bebek tedavisiyle sahip oldukları tek çocukları olduğu öğrenildi.

Çocuğun cenazesi, yarın Ünye Büyük Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Döşemebidi Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.