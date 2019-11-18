Son Dakika Haberleri: Ordu'da son bir haftada 114 araç trafikten men edildi
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da son bir haftada 114 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Ordu'da son bir haftada 114 araç trafikten men edildi

7 saat önce

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde son bir hafta içinde 114 araç trafikten men edildi.

Ordu'da son bir haftada 114 araç trafikten men edildi, System.String[]

Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde son bir hafta içinde 114 araç trafikten men edildi.


11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında 27 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği, 35 kişinin yaralandığı Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler sürüyor. Geçen hafta boyunca yapılan denetimlerde 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 27 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 87 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 482 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 52 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, işlem yapıldı.


Toplam 754 araç sürücüsüne yasal işlem yapılırken 60 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Aynı uygulamalarda 114 araç trafikten men edildi.


Diğer denetimlerle birlikte toplam 9 bin 430 araç kontrol edilirken bin 534 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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