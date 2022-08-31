Devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek - Son Dakika
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Devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek

31.08.2022 22:27

Ordu'da, son iki yılda devlet-hayırsever işbirliğiyle yapılacak 52'nci okulun protokolü imzalandı.

Ordu'da, son iki yılda devlet-hayırsever işbirliğiyle yapılacak 52'nci okulun protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İnsani Yardımeli Dayanışma Derneği tarafından Fatsa ilçesinde inşa edilecek 28 derslikli ilkokula ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.

Valilik makamında gerçekleştirilen törene, Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da güzel işler yapıldığını belirtti.

Ordu'da iki yıl önce 66 okulun deprem riski olduğunu ve bunların yıkımının sağlandığını vurgulayan Sonel, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıkılan okullarımızın yerine devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bugüne kadar 718 derslikten oluşan 51 okula ulaşıldı. Sayın milletvekilimizin, kıymetli dernek başkan ve üyelerimizin destekleriyle 24 derslikten oluşan 52'nci okulumuz, Fatsa ilçemizin Dolunay Mahallesi'ne yapılacak. Bu okulla birlikte toplamda 742 dersliğe ulaşacağız."

Sonel, okulun en güzel taraflarından birinin de Ordu'nun plaka kodu olan 52 sayısına denk gelmesi olduğuna dikkati çekerek, okulun yapımını üstlenen derneğin tüm yöneticilerine teşekkür etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ise çocuklar için yapılacak güzel bir yatırım için "Bismillah" dediklerini belirterek, katkı verenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Ekrem Açıkgöz de ekip olarak kendilerini güçlü hissettikleri anda bu yola çıkmaya karar verdiklerini anlatarak, "Sayın Valimizin, sayın milletvekilimizin sayesinde bu olumlu gelişmeyi bugün imza altına almak bizim için gurur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde inşa edilecek 24 derslikli ilkokulun protokolü taraflarca imzalandı.

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Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a ziyaret Milletvekili Erdoğan'dan Araban'a ziyaret Ordu'da devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek Ordu'da devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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