Ordu'da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıldı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak amacıyla haya geçirilen sosyal marketin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan dar gelirli vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardımların kolaylıkla ulaştırılmasını sağlamak için haziran ayında hizmet vermeye başlayan marketin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Valisi Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, böyle hayırlı bir iş yaptıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Kentin en ücra köşesindeki vatandaşa devletin sıcaklığını göstermek adına çok güzel bir proje olduğunu vurgulayan Sonel, "Vatandaşımıza kim şu kadarcık bir hayır yapmış ise Allah ondan razı olsun. Sosyal marketin Ordu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlerin buraya katkı sağlamasını diliyorum. Dua alınacak bir yer olmuş." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise bu sosyal dayanışma projelerinde para değil, iyilik geçtiğine işaret etti.

Son zamanlarda ihtiyaç duyulan sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı hem inançtan gelen güçle hem de hayırsever dostlarla duyurmak istediklerini aktaran Güler, bu yeni uygulamanın kimsenin verdiğini kimsenin görmediği bir sistem olduğunu anlattı.

Güler, güzel bir çalışmayı hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Başka illerden de bizi örnek alanlar oldu. Biz klasik olarak paket veriyorduk. İçerisinde nohut, fasulye vesaire bulunuyordu ama onların canları başka şeyler de isteyebiliyor. Bu marketle istediklerini buradan alabilecekler. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen marketin açılış programına, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları, hayırseverler ile vatandaşlar da katıldı.