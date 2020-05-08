Ordu'da sosyal medyadan "Evde Kal Ordu Moral Konseri" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da sosyal medyadan 'Evde Kal Ordu Moral Konseri' düzenlendi - Son Dakika

Ordu'da sosyal medyadan "Evde Kal Ordu Moral Konseri" düzenlendi

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evlerinde kalanlar için sosyal medya üzerinden "Evde Kal Ordu Moral Konseri" düzenledi.

Ordu'da sosyal medyadan

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla evlerinde kalanlar için sosyal medya üzerinden "Evde Kal Ordu Moral Konseri" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için moral konseri organize edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasınca, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan'ın sunumuyla Karadeniz Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser, şef Alper Yavuz tarafından yönetildi.

Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayında takip edildi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe, vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yoğun ilgi gösterdi.

Evde Kal, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:36 Kaynak: AA


Son Dakika

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