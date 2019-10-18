Ordu'da soya üretimi denemeleri olumlu sonuç verdi

ORDU - Ordu'da 40 yıl öncesine kadar fındıktan sonra en büyük gelir kaynağı olan, hatta yağ fabrikası bulunan soya fasulyesinin yeniden yaygınlaştırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi.

Tarım ve hayvancılık konusunda somut projeleri hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da Soya Fasulyesi Yetiştiriciliği kapsamında Sağırlı Mahallesi'nde dikimi gerçekleştirilen soya fasulyesinin üretim alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılan Ordu İlinde Soya Fasulyesi Yetiştiriciliği kapsamında bir süre önce Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki 20 dönümlük bir alanda deneme amaçlı soya fasulyesi dikimi gerçekleştirildi. Ordu'da 500 rakıma kadar üretimi yapılan soya fasulyesinin ön verim ve adaptasyon çalışmaları sonucunda ise fındık ve mısırdan daha karlı bir ürün olacağı belirlendi. İçerdiği yüksek protein ve yağ ile kemiksiz et olarak nitelendirilen soya fasulyesinin gelecek yıllarda Ordu'da çiftçiler için alternatif bir endüstri bitkisi olması hedefleniyor.

"Soya fasulyesi alternatifin de ötesinde bir gelir kaynağı"

Soya fasulyesinin dönüm başına getirisinden dolayı fındık ve mısırdan daha karlı bir ürün olacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'da soya fabrikası var fakat soya üretimi yok. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de soya dikimiyle üretime geçmeye karar verdik. Ordu'da 500 rakıma kadar üretimi gerçekleştirilen soya fasulyesi faydalı ve bir o kadar da verimli bir ürün. Yüzde 45 oranında protein, yüzde 20 oranında da yağ değeri olan soya fasulyesi kemiksiz et olarak nitelendiriliyor. Bu ürün yurt dışında çok yaygın olarak kullanılıyor. Hem insanlar için hem de hayvanlar için çok önemli bir gıda kaynağı. Soya fasulyesi dönüm başına getirisinden dolayı fındık ve mısırdan daha karlı bir ürün olmuş olacak. Soya fasulyesi alternatifin de ötesinde önemli bir gelir kaynağımız. Soya fasulyesini Ordu'da yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.