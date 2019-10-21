Ordu'da sporcu sayısı arttı

Ordu'da alt yapıdan sporcu yetiştirme projesi kapsamında son dört yılda büyük bir başarı elde edildi.



Ordu Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Her çocuk bir yetenektir, yeter ki keşfedilsin' sloganıyla başlatılan ve altyapıdan sporcu yetiştirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında faal sporcu sayısı salon sporlarında 2015 yılında 5 bin iken 2019 yılında 9 bine yükseldi. Lisanslı sporcu sayısı ise 2015 yılında 37 bin iken 2019 yılında 63 bine yükseldi. Spora yönelik bu çalışmaların yanı sıra okul sporlarında da büyük başarı elde edildi. 2015-2016 sezonunda 12 bin olan sporcu öğrenci sayısı da 2018-2019 sezonunda 19 bine yükseldi.



Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcu sayısının her geçen gün artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Genç, "Antrenörlerimizin, beden eğitimi öğretmenlerimizin, kulüplerimizin ve personelimizin özverili çalışması sayesinde sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Antrenman salonlarımız sporcularla doluyor, hatta birçok salonda antrenman seansı sıkıntısı yaşıyoruz. 2020 yılında hedefimiz faal sporcu sayısını 15 bine, lisanslı sporcu sayımızı 70 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. - ORDU