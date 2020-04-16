Ordu'da sporcular evlerinde online antrenman yapıyor

Ordu Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle antrenmanlarını evlerinde online ortamda gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının hayatın akışında köklü değişikliklere neden olduğu belirtildi.

Salgın nedeniyle yetkililerin bütün spor aktivitelerini iptal edip vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapmasının, Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörlerinin farklı bir arayışa sürüklediği aktarılan açıklamada, salgının ne kadar süreceğinin belli olmaması nedeniyle çalışmalardan geri kalmak istemeyen sporcuların, antrenörleri eşliğinde çalışmalarına online ortamda devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Kara, online antrenman sayesinde sporcuların hem idmanlarına devam ettiğini, hem de "evde kal" çağrılarına uyduğunu vurguladı.

Kara, ekip arkadaşlarının koordinesinde online çalışmaların bu şekilde salgın sona erene kadar devam edeceğini ifade etti.