Ordu'da "Sporla Tanış Hayatla Barış" Projesi

Ordu
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Sporla Tanış Hayatla Barış" projesi hayata geçirildi.
Ordu Kültür Merkezi'nde yapılan proje tanım toplantısında konuşan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, proje kapsamında sporla tanışmayan gencin kalmayacağını söyledi.
Projeyle birlikte gençlerin sporu bir yaşam tarzı haline getireceğini kaydeden Genç, "Sporla Tanış Hayatla Barış Projesi ile gençlerin enerjilerini ve boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri hedefleniyor. Proje kapsamında gençlerimiz hentbol, tekvando, wushu, atıcılık ve judo spor branşları haricinde kültürel ve sanatsal yetenek ve isteklerine bağlı olarak gitar, bağlama, dil eğitimleri gibi gençlik merkezi faaliyetlerine de istekleri doğrultusunda katılabilecekler. Bunların yanı sıra proje kapsamındaki gençlere yönelik olarak çeşitli tarihi ve kültürel gezilerin de düzenlemesi planlanmaktadır." dedi.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen projeye oldukça önem verdiklerinin altını çizen Genç, "Projemize destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanı
sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valimiz sayın Seddar Yavuz'a, proje ortaklarımıza, okullarımıza ve projeye katılan öğrencilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.
Tanıtım toplantısında, Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Boztepe
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ordu Anadolu Lisesi, Ordu Lisesi, Ordu Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altınordu
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK) proje ortakları katıldı.