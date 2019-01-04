Son Dakika Haberleri: Ordu'da Sporla Tanışmayan Genç Kalmayacak

Ordu'da Sporla Tanışmayan Genç Kalmayacak

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve her gencin kendine uygun spor yapmasına olanak sağlayan "Sporla Tanış Hayatla Barış" projesi Ordu'da hayata geçiyor.

Ordu'da Sporla Tanışmayan Genç Kalmayacak, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve her gencin kendine uygun spor yapmasına olanak sağlayan "Sporla Tanış Hayatla Barış" projesi Ordu'da hayata geçiyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Sporla Tanış Hayatla Barış" projesinin, tanıtım toplantısı ile başlangıcı yapıldı. Proje kapsamında gençler, tekvando, wushu, atıcılık ve judo spor branşları haricinde, kültürel ve sanatsal yetenek ve isteklerine bağlı olarak gitar, bağlama, dil eğitimleri gibi gençlik merkezi faaliyetlerine de istekleri doğrultusunda katılabilecekler. Sporla tanışmayan gencin kalmamasını hedefleyen proje kapsamında, her genç bir spor branşını benimseyerek yaşam tarzı haline getirecek, boş zamanlarını da spor yaparak değerlendirme fırsatı yakalayacak.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, proje ile sporun bir hayat felsefesi ve yaşam tarzı olmasını hedeflediklerini söyledi. Bütün gençleri spora yönlendirmek adına güzel bir proje olduğuna dikkat çeken Genç, "Spor yapmayan gencin kalmamasını, herkesin en az bir spor branşında spor yapmasını hedefliyoruz" dedi.

Toplantıda spor branşlarının tanıtımı yapılarak, gençlerin seçim yapacakları branşları yakından tanımalarını sağlandı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Genç, Ordu, Spor
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