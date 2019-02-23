Son Dakika Haberleri: Ordu'da Stk'lardan İmza Kampanyası

Ordu'da Stk'lardan İmza Kampanyası

16 dakika önce

Ordu'da faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, Durugöl Mahallesi'nin botanik parkı olması için imza kampanyası başlattı.

Ordu'da Stk'lardan İmza Kampanyası, System.String[]
Ordu'da faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, Durugöl Mahallesi'nin botanik parkı olması için imza kampanyası başlattı.

Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde kurulan stantta, "Durugöl'de imar değişikliği istemiyoruz, Durugöl Ordu'nun Botanik Parkı olsun" adı altında imza desteği istendi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Levent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, halkın desteğinin konu için önemli olduğunu belirterek, "Tabii bu işin siyasi desteği ve Valimizin desteğiyle bu konunun çözüme kavuşturulacağı konusunda kanaatimiz tamdır. Sizin de bu konuda hassasiyet gösterip bu kampanyaya destek vermiş olmanız, bizim açımızdan çok çok önemli." dedi.

Mimarlar Odası Şube Başkanı Havva Güner Eriş ise Durugöl'deki alanın, özel proje alanına dönüştürüldüğünü savundu.

Projenin bitiminde büyük bir beton kütlesiyle altyapı kirliliği oluşacağını öne süren Eriş, "Bir araya gelerek bir bütünsellik oluşturduk ve dedik ki 'Burayla lütfen birlikte mücadele edelim, Durugöl'ümüzü betonlaşmadan kurtaralım ve burada bir botanik park oluşturalım'." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında stant, çeşitli etkinliklerle 15 gün boyunca açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel
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