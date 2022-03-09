Ordu'da "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimleri sürüyor - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ve Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleriyle zincir ve yerel marketleri denetledi.

Market reyonlarındaki gıda ürünlerinin fiyatını ve stok durumu inceleyen Sonel, "fahiş fiyat" artışı ve yağ stoklanmasına karşı rafları kontrol etti.

Reyonlardan seçilen bazı ürünlerin reyon ile kasa fiyatları karşılaştırılırken, indirimli ürünlerin önceki fiyatlarına bakıldı.

Sonel, gıda toptancılarında da fiyat denetimi yaptı, un ve yem fiyatlarıyla ilgili de incelemede bulundu.

Bazı temel gıda ürünlerinde stok ve fahiş fiyat artışı denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Sonel, bugün de sahaya çıkarak stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlere karşı incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Sonel, stokçuluk, aşırı fiyat hareketliliği ve spekülatif hareketlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"19 ilçemizde vali yardımcılarımızın ve kaymakamlarımızın başkanlığında oluşturulan ekipler, market ve toptancılarda denetimlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında devletimizin ilgili kurumları var. Ticaret Bakanlığına ait Alo 175 şikayet hattı ile haksız fiyat artışı bildirimi mobil uygulaması üzerinden gerekli şikayet başvurusunda bulunabilecekler."

Alışveriş yapan vatandaşlar da denetimler dolayısıyla Vali Sonel'e teşekkür etti.