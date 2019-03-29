Ordu'da Stratejik Plan ve Eylem Çalıştayı

Ordu
'da, Güç Birliği Projesi kapsamında Stratejik Plan ve Eylem Çalıştayı düzenlendi. Avrupa Birliği
desteğiyle Ünye
, Fatsa
ve Ordu medyasına yönelik gerçekleştirilen proje çerçevesinde 3 yıllık stratejik eylem planını konuşmak ve tartışmak amacıyla çalıştay organize edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Engin Tekintaş
, kentteki bir otelde düzenlenen programda, projenin Altınordu Belediyesi
döneminde başlayıp devam eden bir proje olduğunu söyledi.
Tekintaş, "Her aşamada olduğu gibi medya gruplarında da çalışan arkadaşlarımızın sosyalleşebilmek, bilgi paylaşımında bulunabilmek ve bu çalıştaylarla Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde önemli bir katkı sunulabilecek aşamaları kaydetmek üzere birçok çalışma yapıldı. Bu süreçte inanıyoruz ki birçok yeni kazanım elde edilecek." dedi.
Topluma faydalı olan ve yapılanlara hız kazandırabilecek bir medyanın varlığının gereklerine işaret eden Tekintaş, şunları kaydetti:
"Gerek hukuksal, siyasal, sosyal ve medya boyutuyla gerekse de internet ve diğer aşamalardaki çalışmalarla daha mükemmeli başarabilmek için meydanın nasıl bir konum alması gerektiği ortaya çıkmış olacak. Burada temel hedef şu üç noktadır. Birisi mesleki yeterlilik ve saygınlığı sağlayabilmektir. Diğeri etik kurallara ve toplum ahlakına uygun bir medya anlayışı nasıl geliştirilmeli buna bakılması gerekmektedir. Bir diğeri olarak da temizlenmesi gerekenlerin ayıklandığı bir medya camiasının yeniden kendine güç kazandırması gerekmektedir. Bu üç noktayı ifade ederken itibarın kişisel bir yaklaşımdan ve duruştan kaynaklandığını bilerek o saygınlığı ortaya koyabilecek bir medya mensubu olmayı gerektiriyor."
Proje Koordinatörü Şakir Gürel
ise etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, yerel medya için 3 yılda neler yapılabileceği konusunda medyanın el birliği, iş birliği sorularına yanıt arayacaklarını dile getirdi.