Su basan iş yerlerinde tahliye işlemi sürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından su basan tekstil firması ile tarım araçları imalathanesinde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Cevizdere Mahallesi'ndeki tekstil firmasının binasında biriken suyun boşaltılması için çalışanlar ve belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Makinelerin su altında kaldığı fabrikada hasar meydana geldi.

Gölevi Mahallesi'ndeki tarım araçları imalathanesinde biriken su da Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince boşaltılıyor.

İlçede su basan bazı evlerin bodrum katlarındaki tahliye işlemleri ise tamamlandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sağanaktan olumsuz etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu.

Perşembe ilçesinde 54 mahallenin yolunda hasar oluştu

Sağanak dolayısıyla Perşembe ilçesindeki bazı yollarda da hasar meydana geldi.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, AA muhabirine, sağanağın ilçedeki 54 mahallenin yoluna zarar verdiğini söyledi.

Yollarda oluşan tahribatın en kısa zaman giderileceğini belirten Tandoğan, ekiplerin yoğun gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini bildirdi.