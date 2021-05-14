ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SU TAŞKININI ÖNLEYECEK ÇALIŞMA - Son Dakika

ORDU Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası su taşkınlarına neden olan Altınordu ilçesinde bulunan Fındık Yatağı Deresi'ndeki baksları, üç katı büyüklüğündeki bakslarla değiştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Senelerdir devam eden bir çileye son veriyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandığında bölgede daha böyle bir sorun yaşanmamış olacak' dedi.

Yoğun yağışlarla Altınordu ilçesinde birçok mahallenin sular altında kalmasına neden olan Fındık Yatağı Deresi üzerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında eski baksların yerine 3 katı büyüklüğünde yeni bakslar yerleştirilerdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dere yatağının genişletilerek su baskınlarının önüne geçileceğini söyledi. Güler, 'Senelerdir devam eden bir çileye büyük bir yatırım yaparak son veriyoruz. Fındık Yatağı Deresi'nden gelen su burada büyük taşkınlara sebep oluyordu ve bölgeye zarar veriyordu. Buranın kesiti 1'e 1 şeklindeydi, biz yapılan çalışma ile 2x2 yani 4 metrekareye çıkarıyoruz. Dolayısıyla Fındık Yatağı Deresi'nden gelen suyun yatağını genişleterek buradaki tehlikeyi önlemiş oluyoruz. Trafik sirkülasyonun yoğun olduğu bu bölgede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra bu bölge böyle bir sorun daha yaşamamış olacak. Hem şehircilik açısından hem de alt yapı açısından önemli bir problemdi. Bundan sonraki hedefimiz Subaşı Deresi. Bu dereyi de Bülbül Deresi'ne bağlayacağız. Kısacası Ordu'nun alt yapı sorununu büyük oranda çözeceğiz' diye konuştu.

'GENİŞLETİLMİŞ BAKSLARLA BÖLGE RAHATLADI'

Şahincili Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzelordu, yapılan çalışmalarla ilgili Hilmi Güler'e teşekkür ederek, 'Bir metrelik bakslardan gelen su burada taşkınlara neden oluyordu. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla genişletilmiş bakslarla bu bölge rahatlatıldı. İnşallah bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza mahallem adına çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.