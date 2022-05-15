Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü

15.05.2022 19:07
Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde akraba iki kişi arasında su kanalı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde akraba iki kişi arasında su kanalı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde fındık bahçesinde su kanalı geçişlerini ve yol geçişlerini kapattığı iddia edilen Halit Ç. (79) akrabası olan Türker Ç. ile fındık bahçesinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Ç., belinden çıkardığı silahla Türker Ç.'ye ateş etti. Bu sırada kendini korumak isteyen Türker Ç., fındık ocağının arkasına geçerek yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Halit Ç.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğüs bölgesine isabet etmesi üzerine Halit Ç. yere yığıldı.

Olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Halit Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılığın olay yerine gelmesi sonrası Halit Ç.'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Türker Ç.'nin olaydan sonra jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

İki şahsın arasında önceden de arazi ve yol kapatma gibi kavgaların olduğu, tarafların ise mahkemelik ve birbirlerinden şikayetçi oldukları iddia edildi.

Jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

(Ümit Güngör/İHA)

Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü

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Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Hisarcık, Ünye, Ordu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da su kanalı tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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