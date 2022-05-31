Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama

31.05.2022 16:33
Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama

Ordu'da suç örgütü kurarak çek senet tahsilatçılığı yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Ordu'da suç örgütü kurarak çek senet tahsilatçılığı yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan planlı çalışma çerçevesinde 14 eylem gerçekleştirildiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, çek senet tahsilatçılığı, işyeri kurşunlama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, ateşli silah bulundurma ve silahlı tehdit suçlarından Ordu ve Giresun illerinde 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon 4 adet tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 24 adet değişik ebatlarda bıçak ve balta ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri akabinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol, 3'ü serbest bırakıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Silah, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika


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