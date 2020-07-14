Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika

Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama

Ordu'da yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ordu'da yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda bir örgütün "nitelikli tehdit, nitelikli yağma, nitelikli kasten yaralama, ihaleye fesat karıştırma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından eylemleri tespit edildi. Bunun üzerine 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik Fatsa ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, operasyon kapsamında 11 şüpheliyi yakaladı.


Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 44 adet fişek ve 470 kök ekili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan ve Fatsa Adliyesine çıkarılan şüphelilerden 2'si savcılık kararı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklandı. İstanbul'da yakalanan "örgüt liderinin" sorgusu ise devam ediyor. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da suç örgütüne yönelik operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika
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