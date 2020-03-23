Ordu'da suçüstü yapılan torbacı cezaevinde - Son Dakika
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Ordu'da suçüstü yapılan torbacı cezaevinde

6 saat önce

Ordu'da uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 1 torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da suçüstü yapılan torbacı cezaevinde, System.String[]

Ordu'da uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 1 torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 725 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu toplam 7 şahsa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı. Aynı olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 3 gram metamfetamin maddesi, saksıda 1 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:40 Kaynak: İHA

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