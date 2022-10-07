Olay, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan polis, orta refüjde sahipsiz valiz bırakıldığını fark etti. Araçlarından inen polisler, çevrede tedbir alırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, valizin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi. Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çanta boş çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Atatürk Bulvarı, Altınordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ORDU'DA ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI - Son Dakika

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