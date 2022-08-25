Ordu'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Ordu'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

25.08.2022 15:42
Ordu'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

Ordu'da sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre devam eden takibin ardından yakalanan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'da sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre devam eden takibin ardından yakalanan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında Gülyalı ilçesinde durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, bir süre devam eden takibin ardından otomobili yakaladı.

Otomobilde ve içerisindeki H.İ. ve Y.E'nin üzerinde yapılan aramada 433 gram sentetik uyuşturucu, 82 gram skunk, 5,5 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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