Ordu'da Süt Evleri Kuruluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) iş birliğiyle hayata geçirilecek "Ordu İli Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak olan 8 adet "Süt Evi"nin...

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) iş birliğiyle hayata geçirilecek "Ordu İli Çiğ Süt Toplama Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak olan 8 adet "Süt Evi"nin yapım çalışmaları başladı.



Projenin hayvancılığı geliştireceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Amacımız ilçelerde üretilen çiğ sütün kalitesini arttırmak ve marka değer oluşturarak üretimi teşvik etmek. Dört ilçemizde süt evi kurulması için projenin ihalesini yaptık, yapım çalışmalarına başladık" dedi.



Süt ürünlerinin rekabet gücü artacak



Proje maliyetinin 1 milyon 980 bin TL olduğunu belirten Başkan Tekintaş, "Projenin toplam bedelinin yüzde 75'i DOKAP tarafından yüzde 25'i ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Gerçekleştirilecek proje kapsamında kurulacak süt evleri ile mevcut çiğ süt alt yapısı iyileştirilerek çiğ süt üretim ve işleme sektörü canlandırılmış olacak. Süt üretiminde sürdürülebilir üretim ve pazarlama sağlanarak üretilen sütler daha yüksek fiyattan değerlendirilebilecek. Böylelikle çiğ sütün sağlıklı koşullarda toplanması ve depolanması ile kaliteli çiğ süt üretimi gerçekleştirilerek süt ürünlerimizin pazarda rekabet gücü arttırılacak. Bu şekilde de bölge ekonomisinin sosyal-ekonomik düzeyinin yükseltilmesine büyük katkı sağlanacak" diye konuştu.



Proje ile köyden kente göç önlenecek



Proje ile hayvancılığın geliştirileceğini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "Projemiz ile birlikte hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabataş ilçelerimizde bu sektörün gelişmesini sağlarken, çiğ sütün kalitesini artırılacak ve marka değer oluşturularak üretim teşvik edilecek. Üreticiler soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanacak ve işletmeler daha kaliteli çiğ süte ulaşabilecekler. Süt toplama kapasitesi arttırıldığında kırsal kesimde yaşayan halkın ekonomik gelir ve refah düzeyi de artacak" açıklamasında bulundu.



Toplam yapı alanı 38,4 metrekare olan süt evleri alanında 3 bin ton kapasiteli süt soğutma tankı, süt analiz odası, wc ve giyinme odası da bulunacak. - ORDU

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