Ordu'da "süt evleri" üreticiye yeni pazar imkanı sunuyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurulan süt evleriyle ürünlerini satamayan üreticilere yeni bir pazar, firmalara ise daha kaliteli ürüne ulaşma imkanı sağlandığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında başlatılan "süt evleri" çalışması her geçen gün büyüyor.

Başkan Güler'in takip ettiği proje ile çiğ sütün kalitesi artırılarak marka değeri oluşturulması ve üreticilerin pazar sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güler, daha önce Aybastı, Kabataş, Kumru ve Korgan ilçelerinde toplam 8 süt evinin üreticilerin hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Bir yenisini de bu yıl Mesudiye ilçesinde kurduklarını anlatan Güler, "İlçede süt üretim kapasitesi göz önüne alındığında ve Mesudiye Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemizin ortak projesi olan Büyükbaş Hayvan Otelinin aktif olarak faaliyete geçmesi sonucu bir süt evi ihtiyacı doğdu. Bizler de gelen talebe istinaden Mesudiye Süt Evi'nin kurulumunu gerçekleştirdik." ifadesini kulandı.

Güler, kurulan süt evleriyle ürünlerini satamayan üreticilere yeni bir pazar, firmalara ise daha kaliteli ürüne ulaşma imkanı sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesudiye ilçemizle birlikte toplam 9 olan süt toplama merkezleri vasıtasıyla çiğ süt toplama ve pazarlama altyapısını iyileştiriyoruz. Mesudiye ilçemizde, Büyükşehir Belediyemiz bütçesi ile kurduğumuz 1500 litre kapasiteli süt evinin kullanım haklarını sözleşme ile Mesudiye Belediyesine devrettik. İhtiyaç ve talep dahilinde ilimizin farklı yerlerine süt evleri kazandırmaya devam edeceğiz."