Son Dakika Haberleri: Ordu'da tabelalara 'maganda' kurşunu
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Ordu'da tabelalara 'maganda' kurşunu

1 saat önce

Ordu'da yön tabelalarına bilinçsiz şekilde atılan kurşun, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Ordu'da tabelalara 'maganda' kurşunu, System.String[]

Ordu'da yön tabelalarına bilinçsiz şekilde atılan kurşun, vatandaşların tepkisine neden oluyor.


Ordu'nun bazı bölgelerinde, sürücülerin yön bulmalarını sağlamak için konulan yön tabelaları, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Üzerindeki yazıların neredeyse tamamı okunmayacak şekilde zarar verilen tabelalar, sürücülere zor anlar yaşattığı gibi insanların da tepkisine yol açıyor. Mesudiye ilçesinde kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen ve her yıl binlerce lira harcanarak karayolları ekiplerince yenileriyle değiştirilen yön tabelaları, kurşunlandıktan sonra oluşturduğu çirkin görüntünün yanında, trafik kazası ve diğer tehlikelere de davetiye çıkartabiliyor.


Vatandaşlar, insanların bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, tabelaların yenilenmesindeki maliyetlerinin yine vatandaşın cebinden çıktığının unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. - ORDU

Ordu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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