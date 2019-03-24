Son Dakika Haberleri: Ordu'da Tahliye Kararı Verilen Evler Boşaltılıyor

Ordu'da Tahliye Kararı Verilen Evler Boşaltılıyor

46 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, heyelan sebebiyle boşaltılması kararlaştırılan 12 evden bazılarının tahliye işlemi tamamlanırken evlerinde kalmayı sürdüren vatandaşların en kısa sürede buradan ayrılması planlanıyor.

Ordu'da Tahliye Kararı Verilen Evler Boşaltılıyor, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, heyelan sebebiyle boşaltılması kararlaştırılan 12 evden bazılarının tahliye işlemi tamamlanırken evlerinde kalmayı sürdüren vatandaşların en kısa sürede buradan ayrılması planlanıyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce meydana gelen heyelanların ardından İslamdağ Mahallesi'nin İstiklal mevkisindeki arazilerde yarıklar ve bazı konutlarda çatlaklar oluştu.

Bunun üzerine bölgeye, incelemelerde bulunmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu 12 evle ilgili tahliye kararı alındı.

Karar sonrası hane sahiplerinden bazıları evlerini boşaltırken bir kısmı da konutlarında kalmayı sürdürüyor.

Henüz boşaltılmayan evlerdeki vatandaşların tahliyesinin en kısa zamanda gerçekleştirileceği öğrenildi.

Evini boşaltan konut sahiplerinden Abdulkadir Yirmişbeşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelanların bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarından kaynaklandığını iddia etti.

Gökhan Taşçı da heyelanın yöredeki birçok insanı mağdur ettiğini belirterek, "Bazı komşularımız gidecek yeri olduğu için evlerini boşattı. Bazıları ise henüz boşaltamadı. Haliyle evinde kalmaya devam edenler tedirginlik yaşıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:01 Kaynak: AA

İslamdağ, Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Tahliye Kararı Verilen Evler Boşaltılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]