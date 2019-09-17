Ordu'da tarihi eser ele geçirildi

Ordu'da tarihi geçmişi belirlenemeyen üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.



Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet taş üzerine kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ORDU