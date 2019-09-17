Son Dakika Haberleri: Ordu'da tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da tarihi eser ele geçirildi

1 saat önce

Ordu'da tarihi geçmişi belirlenemeyen üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Ordu'da tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Ordu'da tarihi geçmişi belirlenemeyen üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 1 adet taş üzerine kabartmalı insan figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası
Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı 17 yaşındaki kızı köpek havlıyor diye acımasızca darp ettiler Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:12:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da tarihi eser ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]