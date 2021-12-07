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Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

07.12.2021 10:44
Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ünye'de bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait 53 sikke ve 7 heykelcik, 7 kolye, 1 etnografik hançer, 2 dedektör, pusula, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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