Ordu'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlenen bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunun deşifresine yönelik uzun süreli yapmış oldukları takip ve saha çalışmaları doğrultusunda, 11 kasım günü Ünye ilçesinde bir şüphelinin ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 13 adet sikke, 1 adet heykel, 1 adet bakır tarihi eser olabileceği değerlendirilen kase, 1 adet kılıç, 2 adet tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 bin 551 adet değişik çaplarda mermi, 1 adet uçak savar mermisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alının 2 kişiden birine 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı. Diğer şüpheli ise işlemlerinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

-İHA-