Ordu'da tarihi Laleli Çivisiz Camisi'nin cazibesi artırılacak

Ordu'da, 1560-1600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen Laleli Çivisiz Camisi'nde çevre düzenleme çalışması yapılacak.

İkizce ilçesinde 2012 yılında restore edilerek ibadete açılan Laleli Çivisiz Camisi'nin çevre düzenleme projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede başlayacakları peyzaj çalışmalarıyla cami çevresini tarihi mirasa yakışır görünüme kavuşturmayı amaçlıyor.

Çevre düzenleme projesi kapsamında cami çevresinde çeşitli peyzaj ve dinlenme alanları oluşturulacak.

Yürüyüş yolları, oturma grupları, çardak, otopark, sert zemin düzenlemesi, aydınlatmalar ve peyzaj düzenlemeleriyle tarihi cami dikkati çeker hale gelecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Laleli Çivisiz Camisi'nin, bölgenin önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Güler, tarihi camileri, çeşmeleri, mezarları ve önemli yapıları restore ederek geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Güler, yapacakları çevre düzenlemesiyle Laleli Çivisiz Camisi'nin cazibesini artıracaklarını, Ordu'nun önemli bir marka değerini gelecek kuşaklara aktarmış olacaklarını vurgulayarak, projenin herkese hayırlı olmasını diledi.