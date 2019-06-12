Son Dakika Haberleri: Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

3 saat önce

Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, System.String[]
Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykırkent Mahallesi'nde Adem Etlu'nun (41) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Etlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Korgan, Ordu, Güncel
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