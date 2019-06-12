Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
3 saat önce
Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:25 Kaynak: AA
'nun Korgan
ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykırkent Mahallesi'nde Adem Etlu'nun (41) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Etlu, kaldırıldığı Fatsa
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Muammer Güler, Hrant Dink davasında ifade verdi
Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Polisi öldüren Astsubaya müebbet hapis istendi
Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı tezgahlara çıkarmayacak