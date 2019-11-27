Son Dakika Haberleri: Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada bir kişi öldü.

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, System.String[]

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada bir kişi öldü.

İlçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde, Ali Osman Aslantaş'ın (68) kullandığı ve "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.

Ağır yaralanan Aslantaş, 112 Acil Servis ekiplerince Gürgentepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aslantaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gürgentepe, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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