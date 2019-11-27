Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
6 saat önce
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada bir kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada bir kişi öldü.
İlçeye bağlı Eskiköy Mahallesi'nde, Ali Osman Aslantaş'ın (68) kullandığı ve "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.
Ağır yaralanan Aslantaş, 112 Acil Servis ekiplerince Gürgentepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aslantaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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