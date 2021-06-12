Tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Nuriye Mahallesi mevkisinde Metin Arslan'ın (33) kullandığı "pat-pat" olarak adlandırılan tarım aracı ile Hilmi Aktaş (53) yönetimindeki 61 RC 672 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hilmi ve beraberindeki eşi Fatma Aktaş, 1 yaşındaki kızı Şuheda Aktaş ve Muhammet Türk Özgen ile diğer aracın sürücüsü Metin ile kardeşi Burak Arslan (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.