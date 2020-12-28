Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü

28.12.2020 10:03
Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

ORDU'nun Kumru ilçesinde şarampole devrilen, 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının sürücüsü Murat Yatı (65) hayatını kaybetti.

ORDU'nun Kumru ilçesinde şarampole devrilen, 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının sürücüsü Murat Yatı (65) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Murat Yatı, dün saat 14.30 sıralarında Fırınönü Yaylası'na gitmek için 'patpat' ile yola çıktı. Ailesi Yatı'ya ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerinde jandarma ekipleri, yol güzergahı boyunca arama çalışması başlattı. Yolda kaza izlerine rastlayan jandarma, Yatı'nın kullandığı tarım aracının şarampole yuvarlandığı belirlendi. Yapılan kontrollerde Murat Yatı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Murat Yatı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kumru Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kurtuluş Mahallesi, Jandarma, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da tarım aracı şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika


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