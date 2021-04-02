Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor - Son Dakika

Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor

02.04.2021 12:22
Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 10 adet projeyi onaylandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 10 adet projeyi onaylandı. Projelerin onaylanmasıyla fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla yaşlanmış bahçelerin yenilenmesi ve mevcut bahçelerin rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar arttırılacak.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülecek olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" ile "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi" projeleri kapsamında Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünün 10 adet projesinin onaylandığını açıkladı.

Vali Sonel, bu amaçla fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla yaşlanmış bahçelerin yenilenmesi ve mevcut bahçelerin rehabilitasyonuna yönelik, "Modern Fındık Bahçeleri", "Sıra Arasına Ocak Dikim Yöntemiyle Fındık Bahçeleri Yenileniyor", "Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama" projelerinin uygulamaya koyulacağını kaydetti.

"Atıl araziler değerlendirilecek"

Bunların yanısıra tarım üretimini çeşitlendirmek, üretici gelirlerini yükseltmek, atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak ve temel gıda ürünlerinin temininde arz güvenliğini sağlamak amacıyla buğday, patates, yem bitkileri, aspir ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik olarak da 5 farklı projenin hayata geçirileceğini belirten Vali Tuncay Sonel, şu bilgileri verdi:

"Fındık alanındaki projelerin yanında 'Atıl Tarım Arazilerinde Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması' projesi ile bin 500 dekar alanda sertifikalı buğday üretimine, 'Sertifikalı Patates Tohumluğu Kullanımının Yaygınlaştırılması' projesi ile 130 dekar alanda sertifikalı patates üretimine, 'Atıl Tarım Arazilerinde Yem Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi' projesi ile yaklaşık 2 bin dekar alanda korunga ve yonca üretimine, 'Ordu İlinde Aspir Üretiminin Yaygınlaştırılması' projesi ile 2 bin dekar alanda aspir üretimine, 'Tıbbi Aromatik Bitki (Mavi Yemiş) Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında mavi yemiş bahçesi kurulumuna hibe desteği sağlanacaktır"

Vali Sonel, "Likapa, mavi yemiş gibi ürünlerin yöremizde yetişmesiyle ilgili özellikle Akkuş ve Mesudiye ilçelerimizde bu şekilde 6 bin dekar arazimiz üretime kazandırılmış oluyor. Çiftçilerimize bu desteği veren Tarım ve Orman Bakanımıza, yine bağlarda, bahçelerde, tarlalarda emek veren Tarım Müdürlüğü personellerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler temenni ediyorum" dedi. - ORDU

Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor
Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor
Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor
Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor

Tuncay Sonel, Fındık, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da tarım çeşitlendiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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