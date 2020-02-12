Ordu'da tartışılan binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Ordu'da tartışılan binaların yıkımı sürüyor

6 saat önce

Ordu'da tartışılan binaların yıkımı sürüyorORDU'da kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen 17 katlı, 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı bugünde sürdü.

Ordu'da tartışılan binaların yıkımı sürüyor

ORDU'da kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen 17 katlı, 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı bugünde sürdü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı mahallesinde bulunan Belde otel arsası üzerine 3 blok halinde 17'şer katlı, 280 daireli bina için ruhsat verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta 'Ordu'da ki bina daha yıkılmadı mı" diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Büyükşehir Belediyesi Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliği edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri altında Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle dün başlayan yıkım bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Polis inşaat alanına yıkım ekibi dışında hiç kimseyi sokmazken, çevredeki vatandaşlarda merakla yıkımı izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in konsorsiyum şirketinin tazminat hakkına da dikkat çekerek, 'Bu hukuksuzluk belediyemize ve halkımıza mal olmayacakö açıklaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat halindeki gökdeleni yıkmaya başlamasının ardından, hukuka aykırı yapılan ve yıkım kararı olan kentteki diğer binaların yıkılmasıyla ilgili de belediyenin hukuk birimi tarafından çalışma başlatıldığı, daha önce projeleri iptal edilen benzer projelerle ilgili hukuki sürecinde devam ettiği belirtildi.

Ordu'da tartışılan binaların yıkımı sürüyor

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:38 Kaynak: DHA
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