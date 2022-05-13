Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı

13.05.2022 15:56
Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğince yaklaşık 3 ay önce biri bitkin, diğeri de yaralı baykuş koruma altına alındı.

Şeflikte bakımları yapılan kuşların tedavisi ise veteriner hekim Yunus Emre Gümüş tarafından gerçekleştirildi.

Tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından sağlıklarına kavuşan baykuşlar, ilçenin kırsal kesiminde doğaya bırakıldı.

Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı
Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı
Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı Son dakika gündem: Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı Ordu'da öğrenciler Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı Ordu'da öğrenciler Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı Ordu'da engelli bireyler unutulmadı Ordu'da engelli bireyler unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement