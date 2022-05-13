Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğince yaklaşık 3 ay önce biri bitkin, diğeri de yaralı baykuş koruma altına alındı.

Şeflikte bakımları yapılan kuşların tedavisi ise veteriner hekim Yunus Emre Gümüş tarafından gerçekleştirildi.

Tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından sağlıklarına kavuşan baykuşlar, ilçenin kırsal kesiminde doğaya bırakıldı.