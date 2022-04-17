Tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı - Son Dakika
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Tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı

17.04.2022 14:31

Ordu'da yaralı bulunan puhu kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Ordu'da yaralı bulunan puhu kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Mesudiye ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürüldü.

Veteriner Eren Yeşilkaş'ın uyguladığı tedavinin ardından sağlığına kavuşan kuş, doğal ortamına bırakıldı.

Yeşilkaş, AA muhabirine, tedavisi ve bakımı tamamlanan puhu kuşunun, yeniden uçabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Puhu kuşunun genellikle gece uçabildiğini ve yırtıcı bir tür olduğunu belirten Yeşilkaş, yılan, fare ve çakal yavrusu gibi hayvanları avlayarak beslendiğini kaydetti.

Tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı
Tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı
Tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mesudiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı - Son Dakika


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