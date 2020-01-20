Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatsa ilçesinde bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

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Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler