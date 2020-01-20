Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatsa ilçesinde bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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