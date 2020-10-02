Ordu'da teleferiğe Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı - Son Dakika

Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiğin kabinlerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla teleferik kabinlerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldığı belirtildi.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi desteklediklerini vurguladı.
Güler, ayrıca sosyal medya hesaplarından "Bugün Ordu'da, Elbet Karabağ'da" paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:27 - Kaynak: AA
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