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ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ - Son Dakika

ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ

07.01.2022 09:11

ORDU'nun Altınordu ilçesinde ulusal televizyon kanalları ile radyoların karasal yayın için kurduğu vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde ulusal televizyon kanalları ile radyoların karasal yayın için kurduğu vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülürken, bazı ulusal televizyon kanalları ile bir radyo yayını kesildi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçetepe Mahallesi'ndeki ulusal televizyon kanalları ile radyolarına ait karasal yayınların yapılması için yerleştirilen vericilerin bulunduğu alanda meydana geldi. İki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına karasal olarak yayın yapan vericilerin donanımlarının yer aldığı kulübede kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Kulübeden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Mahallede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım firması ekipleri kesintiye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yangın nedeniyle bazı ulusal televizyon kanalları ile bir radyoya ait karasal yayınların kesildiği öğrenildi.

ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ
ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ
ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ
ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ
ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ
ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ
ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ
ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ

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Altınordu, İtfaiye, Yangın, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORDU'DA TELEVİZYON VE RADYO VERİCİLERİ YANDI, YAYINLAR KESİLDİ - Son Dakika
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