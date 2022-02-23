Ordu'da, temizlik çalışmalarında menfezlerden çıkanlar hayrete düşürdü - Son Dakika

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Ordu'da, temizlik çalışmalarında menfezlerden çıkanlar hayrete düşürdü

ORDU Ordu'da, dere yatakları ve menfezlerden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Ekiplerin yaptığı temizlik çalışmalarında menfezlerden, bisiklet, dev ağaçlar, araç lastikleri, taş yığınları ve büyük çaplı moloz çıktı.

Ordu'da başlattığı altyapı seferberliği ile kentin sağlam temeller üzerinde yükselmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu kalıcı çözümlerle, sorunları ortadan kaldırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipler tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinden geçen dere yatağı menfezleri ve yağmur suyu hatlarında genel temizlik çalışması başlatıldı.

Menfezlerden dev ağaçlar ve bisiklet çıktı

Altınordu ilçesinin merkezinden geçen 11 dere menfezi içerisinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan manzara ise hem vatandaşların hem de ekipleri şaşkına çevirdi. Menfezlerden dev ağaçlar, araç lastikleri, bisiklet, taş yığınları ile büyük çaplı molozlar çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp Altınordu ilçesi yağmur suyu hatları ve menfezlerde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Alp burada yaptığı açıklamada, "Şu an Altınordu ilçesinden geçen Hamam Deresi'nin denize yakın olan bölümünden bir kapak açtık. Boztepe'den gelen hattın içerisini moloz ve ağaçların tıkadığını gördük. Bel kalınlığındaki ağacı, baksı içerisinde parçalayarak çıkaracağız. Belediye önündeki su baskınlarının da bundan dolayı oluştuğunu gördük" dedi.

"Su baskınlarının önüne geçilecek"

Yapılacak çalışmayla birlikte su baskınlarının önüne geçileceğini ifade eden Genel Sekreter Alp, "Daha önce de kanal temizleme makinesiyle birlikte şehrimizin muhtelif noktalarındaki dere ve yağmur suyu geçişlerinin olduğu noktalarda temizlik çalışmaları yaptık. Tüm şehrin altyapı hatlarını 2 metreye 2 metre bakslar ve 200'lük borular yerleştirmek suretiyle rahatlattık. Aynı zamanda kapalı geçilen, Subaşı, Zaferi Milli ve Fındık Yatağı Derelerindeki gerekli temizlikleri yaptık. Şimdi ise Hamam ve Aziziye Deresi'ndeki çalışmalarla birlikte şehrimizde aşırı yağışlara bağlı olarak oluşan su baskınlarının önüne geçecek, tüm şehrin geleceğini rahatlatacak" diye konuştu.