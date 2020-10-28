Ordu'da tenis şampiyonları ödüllerini aldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Tamamı veteranların katıldığı Tenis Turnuvası'nın ödül töreninde konuşan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, spora yapılan yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORTUR AŞ ve Ordu Veteran Tenis Kulübü tarafından düzenlenen "Ordu Veteranlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Müsabakaları" Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi'nde yapıldı. Tenisseverlerin hünerlerini gösterdiği müsabakalar zorlu maçlara ev sahipliği yaptı.

Covid-19 kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat eden sporcular müsabaka sayesinde streslerini de atmış oldular. Özellikle pandemi nedeniyle sosyal faaliyetlerin kısıtlanması müsabakalara olan ilgiyi daha da artırırken, sporseverler ekranlardan izledikleri, tamamen temassız ve mesafeli bir spor olan kort tenisini daha da yakından takip etme fırsatı buldular.

135 tenis maçı yapıldı

Toplam 36 sporcunun katıldığı "Ordu Veteranlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Müsabakaları"nda 135 maç oynandı. Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvaya katılan yarışmacılardan hiçbir ücret alınmadı. Zorlu geçen turnuva sonrası Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in katılımıyla ödül töreni düzenlendi.

"Sporda dönüşüm gerçekleştiriyoruz"

Törende bir konuşma yapan Başkan Güler, "Ordu'da sadece fiziksel anlamda bir sportif dönüşüm değil aynı zamanda zihinsel anlamda da düşünsel bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' ilkesiyle, 'Düşünen Ordu, Üreten Ordu ve Yarışan Ordu' sloganıyla bunun altını doldurarak bir Ordu oluşturuyoruz. Şu anda sadece Ordu'da değil Türkiye'nin sınırlarını aşan bir performans gösterdiğimiz için de sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Sosyal projelere ağırlık veriyoruz"

Belediyecilikte klasik yöntemlerin dışına çıktıklarını belirten Başkan Güler, "Kano ve yelkenlilerle başladığımız spor dallarına tenisle de devam ettirelim istiyorum. Artık klasik belediyecilik dışına çıkarak altyapı, yol ve suyun yanı sıra sosyal projelere de ağırlık verelim istiyoruz. Tenis sadece Altınordu'da değil, Mesudiye, Akkuş ve diğer ilçelerimizde de olsun. Yani burada da sınırları zorlayalım. Tenis gerçekten zarif ve özel bir spor. Ben buraya klasik belediyecilik yapmaya gelmedim. Bir şey olmaya değil bir şey yapmaya geldim. İstiyorum ki bunları sizlerle beraber yapalım" diye konuştu.

Başkan Güler'in konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Başkan Güler, Ordu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Kupası Tek Erkekler kategorisinde 1. olan sporcu Yaşar Bayramlı ile 2. olan sporcu Necati Kırca, Tenis Kupası Tek Kadınlar kategorisinde 1. olan sporcu Hülya Şenyurt Gebeş ile 2. olan sporcu Ebru Poyraz'a hediyelerini takdim etti. - ORDU