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Ordu'da ters eve ziyaretçi akını

1 saat önce

ORDU'da, yapımı tamamlanıp 19 Haziran'da açılan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev, ziyaretçi akınına uğradı.

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ORDU'da, yapımı tamamlanıp 19 Haziran'da açılan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev, ziyaretçi akınına uğradı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Altınordu ilçesinde 150 merekarelik ters ev inşa edildi. Radyal temele ankraj yönetimi uygulanarak farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ters evin içinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile klozet ve lavabolar da tavana monte edildi. Sıra dışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çekip, selfie yaptı.
Ters evin büyük ilgi çektiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediye'mizce 19 Haziran'da hizmete sunulan ters ev, bugüne kadar 21 bin 450 kişiyi ağırladı. Karadeniz Bölgesi'nde tek olma özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşların gösterdiği bu ilgi bizleri de mutlu ediyor" dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
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