Son Dakika Haberleri: Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor

11 dakika önce

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyorORDU'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar, aralarında su arkeologlarının da yer aldığı heyet tarafından araştırılacak.

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor

ORDU'nun Ünye ilçesinde deniz altında fark edilen ve tarihi olduğu düşünülen kalıntılar, aralarında su arkeologlarının da yer aldığı heyet tarafından araştırılacak.

Ünye'ye bağlı Gölevi Mahallesi sahilinde deniz altında kalıntılar olduğunu fark eden sakinler durumu yetkililere bildirdi. Sahilde inceleme yapan Ünye Turizm İşletmecileri Derneği üyeleri bir yapıyı andıran kalıntıların araştırılması için girişim başlattı. Konunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine bildirilmesi üzerine tarihi olduğu düşünülen kalıntılar, aralarında su arkeologlarının da yer aldığı heyet tarafından araştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ünye'nin kadim medeniyetlerin geçtiği bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Bunu da burada hem karada hem denizde bütün kalıntılarla görüyoruz. Arkadaşlar çok önemli kalıntılar keşfetmişler bizimle paylaştılar. Bizi de son derece heyecanlandırdı. Dolayısıyla bu kadar güzel bir şehrin, güzel bir ilçenin bu değerlerini gün yüzüne çıkartmak bizim görevimiz. Biz öncelikle bakanlığımıza bağlı su altı müzesi dediğimiz su altı arkeologlarını buraya davet edeceğiz. Burada inceleme yapacaklar. İncelemenin ardından kalıntıların ne olduğuna birlikte şahit olacağız. İnşallah gün yüzüne çıkar. Ünye'ye yeni bir değer, yeni bir kültür varlığı katmış olacağız? diye konuştu.

Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor

Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu 10 bin liraya satılan arı sütü, yurt dışına açılıyor
67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı FED kararı sonrası Dolar/TL'de yukarı yönlü bir artış gerçekleşti ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da tespit edilen denizdeki kalıntılar araştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]