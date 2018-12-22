Ordu'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gürcistan
uyruklu Uri Khozrevanidze (50) idaresindeki OD 007 BH plakalı tır, Aybasti Kavşağı'nda dönüş yapan Zeki Özgen (60) yönetimindeki 52 DM 409 plakalı motosikletle çarpıştı.
Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki eşi Zekiye Özgen (53) ağır yaralandı.
Yaralılar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekiye Özgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:03 Kaynak: AA
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