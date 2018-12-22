Son Dakika Haberleri: Ordu'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

2 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gürcistan uyruklu Uri Khozrevanidze (50) idaresindeki OD 007 BH plakalı tır, Aybasti Kavşağı'nda dönüş yapan Zeki Özgen (60) yönetimindeki 52 DM 409 plakalı motosikletle çarpıştı.

Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki eşi Zekiye Özgen (53) ağır yaralandı.

Yaralılar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekiye Özgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
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