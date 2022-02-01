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Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor - Son Dakika

Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor

01.02.2022 16:01

- Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor Tırlarda, kış lastiği ve takograf kontrolleri yapan ekipler ayrıca sürücü için rutin denetimleri de gerçekleştiriyor Ordu'da, trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini arttırmak adına polis ekipleri tarafından tır sürücülerine yönelik...

- Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor

Tırlarda, kış lastiği ve takograf kontrolleri yapan ekipler ayrıca sürücü için rutin denetimleri de gerçekleştiriyor

ORDU - Ordu'da, trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini arttırmak adına polis ekipleri tarafından tır sürücülerine yönelik yapılan denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, gün içerisindeki rutin uygulamalarının yanında tır sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, tırlardaki kış lastiği, takograf cihazı ve rutin kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor.

Uygulamaların sürekli olarak yapılması gerektiğini ifade eden, Almanya'dan Ermenistan'a yük taşıyan Abdulgaffur Aksüzek isimli tır sürücüsü, "Uygulamalar olmazsa hatalar yapılabilir, tır fazla sürülebilir. Ne yapılıyorsa bizim için, Avrupa'da nasıl uygulama yapılıyorsa aynısı Türkiye'de de uygulanmalı. Tüm sürücülerin kurallara uyması gerekiyor, geride herkesin ailesi ve çocukları var" dedi.

Abdullah Albay isimli tır sürücüsü de "Bu denetimler kesinlikle faydalı. Lastiklerim düzgün olmasa yola gidemiyoruz. Geçtiğimiz hafta Çorum ve Amasya'da kış lastiklerim olmasa kesinlikle yolda kalırdım, ben mağdur olurdum, vatandaşları da mağdur ederdim. Bu nedenle uygulamaların yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor
Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor

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Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da tır sürücüleri için denetim sürüyor - Son Dakika


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